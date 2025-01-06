الأهلي يعلن رئيس بعثة الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا
كتب ـ محمد الميموني:
أعلن النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة نحو كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.
وجاء بيان الأهلي كالتالي: "قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد أبيدجان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".
واختتم الأهلي بيانه: "يقوم محمد الدماطي بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم".
ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم السبت الموافق 11 يناير، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
فيديو قد يعجبك: