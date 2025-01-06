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الأهلي يعلن رئيس بعثة الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

06:10 م الإثنين 06 يناير 2025

الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة نحو كوت ديفوار لمواجهة ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: "قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي ‏عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى كوت ديفوار ‏يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد أبيدجان، ضمن الجولة الخامسة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".

واختتم الأهلي بيانه: "يقوم محمد الدماطي ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم‎".

ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم السبت الموافق 11 يناير، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلي الأهلي ستاد ابيدجان
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