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الأكثر في التاريخ.. محمد صلاح يتفوق على سواريز ويحقق رقما قياسيا جديدا

04:15 م الإثنين 06 يناير 2025
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    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

حقق اللاعب المصري، محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف، وصل محمد صلاح إلى 18 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (31 مساهمة)، وهو أكثر عدد من المشاركات في الأهداف للاعب خلال أول 19 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتجاوز صلاح، لويس سواريز صاحب الرقم القياسي البالغ 30 مساهمة تهديفية في موسم 2013-2014 (23 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة). وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية

يُذكر أن محمد صلاح انضم إلى نادي ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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