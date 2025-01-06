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رغم رفض تسجيلهما.. أولمو وفيكتور في قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

03:11 م الإثنين 06 يناير 2025

فريق برشلونة

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كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة فريق برشلونة المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني تواجد الثنائي، داني ألمو وباو فيكتور، والذي رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض تسجيلهما في قائمة برشلونة.

وتلقى نادي برشلونة إخطارا رسميا من رابطة الأندية الإسبانية يفيد بحذف داني ألمو وفيكتور من قائمة الفريق، ورفض منح البارسا رخصة تسجيلهما استكمالا لموسم 2024/25.

وكان قد انضم أولمو إلى برشلونة في النصف الأول من الموسم الجاري 2024/25 قادما من لايبزيج الألماني، بعد أن تم قيده بسبب إصابة أندرياس كريستنسن الطويلة، حيث استخدم برشلونة حيلة الظرف القهري لتسجيل صانع الألعاب الإسباني.

ورفضت الرابطة تسجيل ثنائي برشلونة، أولمو وفيكتور، بسبب عدم تقديم البارسا أي ضمانات مالية كافية تتيح له تسجيل لاعبين جدد.

ويحق للاعب الإسباني، داني أولمو، الانتقال إلى أي نادي بشكل مجاني، بجانب الحصول على قيمة عقده كاملة حتى عام 2030.

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره أتلتيكو بلباو يوم الأربعاء الموافق 8 يناير، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية.

قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

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برشلونة نادي ألمو باو فيكتور كأس السوبر الإسباني
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