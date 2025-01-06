لعب للسيتي وليستر.. كل ماتريد معرفته عن إيهيناتشو صفقة الأهلي المنتظرة

كتب - محمد عبدالهادى:

يواصل النادي الأهلي بحثه عن تعزيز صفوفه في ظل العديد من التحديات التي تنتظره في الموسم الجاري، مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وفي الأيام الأخيرة، دخل المهاجم النيجيري الشاب، كيليتشي إيهيناتشو، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات المتعلقة باللاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو.

معلومات أساسية عن إيهيناتشو

كيليتشي إيهيناتشو، لاعب كرة قدم نيجيري، يلعب في مركز المهاجم، وُلد في 3 أكتوبر 1996 في ولاية دلتا النيجيرية.

نشأة إيهيناتشو الكروية

بدأ كيليتشي مسيرته الكروية في أكاديمية تاي النيجيرية في عام 2014، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

المسيرة الاحترافية في أوروبا

بدأ إيهيناتشو مسيرته الاحترافية في أوروبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2015.

وانتقل كيليتشي إلى صفوف ليستر سيتي في 2017، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق الإنجليزي.

وفي يوليو 2024، انتقل إيهيناتشو إلى صفوف إشبيلية الإسباني، ليخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

إحصائيات إيهيناتشو صفقة الأهلي المنتظرة

خاض إيهيناتشو في مسيرته 316 مباراة، سجل خلالها 90 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة، كما تلقى 18 بطاقة صفراء، ولم يتلق أي بطاقة حمراء.

ألقاب إيهيناتشو

توج إيهيناتشو بـ 5 ألقاب، حيث حصل على بطولة الرابطة الإنجليزية المحترفة مع مانشستر سيتي في 2016، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2021، والدرع الخيرية 2021-2022، بالإضافة إلى لقب بطولة «تشامبيون شيب» 2023-2024 مع ليستر سيتي، وكذلك بطولة كأس العالم للشباب مع منتخب نيجيريا تحت 17 عامًا.

الظهور الدولي الأول

سجل إيهيناتشو ظهوره الأول مع منتخب نيجيريا في نوفمبر 2015، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ضد إسواتيني.

وشارك إيهيناتشو مع المنتخب الأول في 55 مباراة بكافة المناسبات، سجل خلالها 15 هدفًا، كما حصد كأس العالم تحت 17 عامًا عام 2013.

وشارك هذا الموسم في 11 مباراة مع فريقه إشبيلية في الدوري الإسباني وكأس الملك، سجل خلالها 3 أهداف في كأس الملك، بينما لم يسجل أي أهداف في الليجا.