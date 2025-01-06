ديربي الغضب.. 10 معلومات مثيرة عن صدام ميلان والإنتر

كتب- محمد عبدالهادي:

ديربي ميلانو، أو كما يُعرف بـ ديربي ديلا مادونينا (Derby della Madonnina)، هو واحد من أقدم وأشهر الديربيات في تاريخ كرة القدم في العالم، ويجمع بين إيه سي ميلان و إنتر ميلان.

ودائمًا ما تبقى المباريات بين الفريقين مليئة بالإثارة والندية، ولكنها أيضًا تُظهر جمال وروعة كرة القدم الإيطالية، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن ديربي الغضب.

أصل تسمية ديربي ميلان وإنتر

سُمِّيَ الديربي بـ "ديربي ديلا مادونينا" نسبة إلى تمثال مادونينا (Madonnina)، وهو تمثال مريم العذراء الذهبي الذي يتوَّج قمة كاتدرائية ميلانو (دومو ميلانو).

أكبر فوز في تاريخ ديربي ميلان والإنتر

أكبر فوز حققه إنتر ميلان في ديربي ميلانو كان عام 2007 عندما فاز 4-0 في الدوري الإيطالي.

التنافس الأيديولوجي بين الميلان والإنتر

يختلف إنتر ميلان وإي سي ميلان ليس فقط في الأداء الكروي، ولكن أيضًا في خلفياتهما التاريخية، إي سي ميلان يعتبر النادي الذي أُسس من قبل إنجليز في عام 1899، بينما إنتر ميلان تم تأسيسه في 1908 من قبل جماعة انفصلت عن ميلان بسبب خلافات حول اللاعبين الأجانب.

التنافس بين المشجعين

المشجعون يطلقون على إي سي ميلان اسم "الروسونيري" (أي الأحمر والأسود)، بينما يعرف إنتر ميلان بلقب "النيراتزوري" (أي الأزرق والأسود).

ومع تزايد شدة التنافس، يتراشق المشجعون في المدرجات بهتافات تعكس هذا العداء الكبير بين الناديين.

المباراة الأولى بين الميلان والإنتر

أول ديربي ميلان جرى في 10 يناير 1909، وكان جزءًا من الدوري الإيطالي، انتهت المباراة بفوز إي سي ميلان 3-2، ومنذ ذلك الحين، تطور التنافس بين الفريقين ليصبح واحدًا من أقوى المنافسات في كرة القدم العالمية.

الأرقام القياسية للهدافين في ديربي ميلانو

يعد أنتونيو كاستيلا لاعب إنتر ميلان من الهدافين البارزين في تاريخ ديربي ميلانو، بينما يُعتبر أندريا بيرلو من أبرز اللاعبين الذين أمتعوا الجماهير بفنياتهم في هذه المباريات.

تفوق ميلان وعودة الإنتر في تاريخ المواجهات

في النصف الأول من القرن العشرين، كان إي سي ميلان هو الفريق الأكثر نجاحًا في الديربي، لكن إنتر ميلان عوض هذا التفوق في السنوات الأخيرة، ليحقق المزيد من الانتصارات في العقدين الأخيرين.

العديد من اللاعبين الذين لعبوا للفريقين

بعض اللاعبين الذين شهدوا الديربي كلاعبين لفرق مختلفة، مثل جياكومو لوتشي، الذي لعب في كلا الفريقين، مما يزيد من تعقيد الأجواء النفسية في المباراة.

التعادل الأكبر بين الميلان والإنتر

سُجل أكبر تعادل في تاريخ الديربي في 1969، حيث انتهت المباراة بين الفريقين 4-4.

هذه المباراة تعتبر واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الكالتشيو، حيث تميزت بالكثير من الأهداف والحالات المثيرة.

أعلى حضور جماهيري في تاريخ الديربي

وفي موسم 1960-1961، حضر أكثر من 75,000 متفرج لمتابعة المواجهة التي انتهت بتعادل 2-2.