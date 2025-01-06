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مصراوي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع لاعب مانشستر سيتي السابق

01:51 م الإثنين 06 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (3)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (4)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (4)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (1)
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كتب - مراسل مصراوي:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي والحالي لإشبيلية، كليتشي إيهيناتشو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن المهاجم النيجيري طلب الحصول على راتب 2.5 مليون دولار في السنة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يريد التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء، مما يدفع الأهلي لدفع 1.3 مليون يورو في 6 أشهر حال إتمام التعاقد.

وقال المصدر إن مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب صاحب الـ28 عاما توقفت منذ يومين لحين إشعار آخر من إدارة المارد الأحمر.

وخلال موسم 2024/25، شارك المهاجم النيجيري في 11 مباراة مع إشبيلية بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف فقط.

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