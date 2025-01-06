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لاعب مانشستر سيتي السابق.. صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

01:20 م الإثنين 06 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (4)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (3)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (4)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (3)
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كتب - محمد القرش:

فجرت صحيفة إنجليزية مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المصري المنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" فإن الأهلي المصري يسعى لضم المهاجم النيجيري كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي دخل في سباق مع أندية إنجليزية ويونانية وأمريكية من أجل ضم المهاجم صاحب الـ 28 عاما.

وخلال موسم 2024/25 الجاري، شارك النيجيري في 11 مباراة مع إشبيلية بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف فقط.

يُذكر أن كليتشي إيهيناتشو سبق له أن لعب لمانشستر سيتي في الفترة من 2015 حتى 2017، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي ثم لإشبيلية في موسم 2024/25.

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