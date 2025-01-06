لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:00

ميلان

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

إعلان

لاعب مانشستر سيتي السابق.. صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة

01:20 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (4)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (3)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (4)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (2)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (1)
  • عرض 12 صورة
    كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي السابق (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فجرت صحيفة إنجليزية مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المصري المنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" فإن الأهلي المصري يسعى لضم المهاجم النيجيري كليتشي إيهيناتشو لاعب إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي دخل في سباق مع أندية إنجليزية ويونانية وأمريكية من أجل ضم المهاجم صاحب الـ 28 عاما.

وخلال موسم 2024/25 الجاري، شارك النيجيري في 11 مباراة مع إشبيلية بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف فقط.

يُذكر أن كليتشي إيهيناتشو سبق له أن لعب لمانشستر سيتي في الفترة من 2015 حتى 2017، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي ثم لإشبيلية في موسم 2024/25.

أقرأ أيضًا:

18 ساعة فوق الشجرة.. لويس سواريز ينقذ رجل حاول الانتحار (فيديو)

وفاة والدة محمود حسن تريزيجيه

إيهيناتشو أخبار الأهلي الأهلي صفقات الأهلي مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار فواتير الأرضي مسبقة الدفع من 7 لـ40%
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها