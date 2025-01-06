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اتحاد الكرة ينعى محمود تريزيجيه في وفاة والدته

01:09 م الإثنين 06 يناير 2025

محمود حسن تريزيجيه

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كتب - محمد عبدالهادى:

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم التعازي، في وفاة والدة اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، التي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين، في خبر مفجع للاعب.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان ينعي فيه محمود تريزيجيه جاء كالتالي:"نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، والدة نجم المنتخب الوطني ولاعب الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى".

وكان محمود تريزيجيه قد أعلن صباح اليوم الإثنين، وفاة والدته بعد صراع مرير مع المرض.

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الاتحاد المصري لكرة القدم محمود تريزيجيه وفاة والدة محمود تريزيجيه
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