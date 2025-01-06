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بديل صلاح وصفقة برشلونة.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

11:24 ص الإثنين 06 يناير 2025
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    محمد صلاح
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    داروين نونيز (1)
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    نونيز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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    ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد
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    ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد
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    كييزا لاعب ليفربول
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    كييزا
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كتب - محمد القرش:

تشهد فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدأت يوم 1 يناير 2025، سباق بين الأندية وبعضها للتعاقد مع اللاعبين، وسباق آخر بين ليفربول ومحمد صلاح لتجديد تعاقده.

وينتهي عقد محمد صلاح بنهاية موسم 2024/25 الجاري، ويضغط محمد صلاح بقوة على إدارة ليفربول لتجديد عقده بشروطه، عن طريق تألقه كل مباراة وإطلاق تصريحات نارية بشأن مستقبله في أنفيلد.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- ليفربول يستقر على بيع داروين نونيز في الشتاء مقابل 50-60 مليون جنيه إسترليني، ونيوكاسل يونايتد يتابع. (Football Insider)

- برشلونة يسعى للتعاقد مع سون هيونج مين لاعب توتنهام في صفقة انتقال حر. (the sun)

- إي سي ميلان يقدم عرضا رسميا إلى برشلونة للتعاقد مع داني أولمو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. (Sport)

- نابولي يفاوض ليفربول من أجل عودة كييزا للدوري الإيطالي على سبيل الإعارة. (Foot Mercato)

- ليفربول يحدد لروي ساني لاعب بايرن ميونخ بديلا لصلاح. (FICHAJES.NET)

- نادي يوفنتوس يدرس التعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد تيريل مالاسيا. (Daily Star)

- ميلان يسعى للحصول على خدمات ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد. (mail)

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