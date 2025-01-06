بديل صلاح وصفقة برشلونة.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

"تعادل ليفربول وفوز بيراميدز".. نتائج مباريات أمس الأحد

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كتب - محمد القرش:

تشهد فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدأت يوم 1 يناير 2025، سباق بين الأندية وبعضها للتعاقد مع اللاعبين، وسباق آخر بين ليفربول ومحمد صلاح لتجديد تعاقده.

وينتهي عقد محمد صلاح بنهاية موسم 2024/25 الجاري، ويضغط محمد صلاح بقوة على إدارة ليفربول لتجديد عقده بشروطه، عن طريق تألقه كل مباراة وإطلاق تصريحات نارية بشأن مستقبله في أنفيلد.

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