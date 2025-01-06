ليفربول يوافق على بيع لاعب الفريق في الانتقالات الشتوية

كتب - محمد القرش:

استقر نادي ليفربول على رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لموقع "football insider" فإن نادي ليفربول منفتح على قبول عروض تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع داروين نونيز الذي يعاني من تراجع في مستواه.

وأوضح المصدر أن نادي نيوكاسل يونايتد يستعد للتحرك وتقديم عقد للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني بعد التأكد من صعوبة استكمال نونيز الرحلة في أنفيلد.

وسجل نونيز، البالغ من العمر 25 عاما، أربعة أهداف فقط في 23 مباراة بجميع المسابقات منذ أن تولى أرن سلوت القيادة الفنية، مما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

وخلال الفترة الأخيرة، شارك كودي جاكبو وديوجو جوتا ولويس دياز بانتظام على حساب زميلهم المهاجم، حيث جاء نصف ظهوره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من مقاعد البدلاء.

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