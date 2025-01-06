"تعادل ليفربول وفوز بيراميدز".. نتائج مباريات أمس الأحد

أقيمت أمس الأحد الموافق 5 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما أقيمت أمس الأحد، العديد من المباريات في بطولتي، دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الأفريقية أيضًا.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون بتعادل مع فولهام (2-2).

ليفربول يتعادل مع مانشستر يونايتد (2-2).

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا إسبيرانسا يفوز على دجوليبا (1-0).

بيراميدز يفوز على الترجي (2-1).

الهلال السوداني يتعادل مع مولودية الجزائر (1-1).

نتائج مباريات كأس الكونفدرالية

ستيلينبوش يفوز على إف سي لوندا (2-0).

أسيك ميموزا يتعادل مع اتحاد العاصمة (1-1).

المصري يتعادل مع الزمالك (0-0)؟

جاراف داكار يفوز على أورابا يونايتد (1-0).

إنيمبا يفوز على بلاك بولز (4-1).

سيمبا يفوز على الصفاقسي (1-0).

شباب قسنطينة يفوز على برافوس دو ماكيس (4-0).

نهضة بركان يفوز على ستاد مالي (1-0).

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج يفوز على أوكسير 3-1.

أنجيه يفوز على ستاد بريست (2-0).

تولوز يفوز على لانس (1-0).

أولمبيك مارسيليا يفوز على لوهافر (5-1).

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

كالياري يفوز على مونزا (2-1).

ليتشي يتعادل مع جنوى (0-0).

تورينو يتعادل مع بارما (0-0).

وما يفوز على لاتسيو (2-0).

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