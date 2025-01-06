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بعد معادلة هنري.. كم هدف يفصل صلاح عن سادس هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا؟

09:30 ص الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    هنري يراقب المباراة
  • عرض 18 صورة
    هنري مع أرسنال
  • عرض 18 صورة
    لورانس يتشاجر مع لاعب أرسنال تييري هنري خلال فترة وجوده في برادفورد
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    تييري هنري
  • عرض 18 صورة
    صلاح بقميص بازل ضد لامبارد بقميص تشيلسي
  • عرض 18 صورة
    فرانك لامبارد
  • عرض 18 صورة
    كيف استقبلت جماهير تشيلسي قائدها السابق فرانك لامبارد
  • عرض 18 صورة
    كيف استقبلت جماهير تشيلسي قائدها السابق فرانك لامبارد
  • عرض 18 صورة
    فرانك لامبارد مع مانشستر سيتي في 24 ايار/مايو 2015
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كتب - محمد القرش:

عادل اللاعب المصري، محمد صلاح، عدد أهداف النجم الفرنسي تيري هنري اللاعب السابق لنادي أرسنال في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ووصل صلاح للهدف رقم 175 ليحتل المركز السابعة في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي معادلا هنري، ويبعد بهدفين فقط عن لامبارد صاحب المركز السادس.

كم هدف يفصل صلاح عن سادس هدافي الدوري الإنجليزي؟

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.محمد صلاح - 175 هدفا في 282 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

محمد صلاح تيري هنري هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ لامبارد ليفربول الدوري الإنجليزي
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