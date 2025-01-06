روما يحسم ديربي العاصمة بفوز على لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة روما أمام لاتسيو التي أقيمت أمس الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإيطالي الممتاز.

وحقق فريق روما الفوز على نظيره لاتسيو بثنائية دون مقابل على ملعب تورينو الأولمبي.

سجل هدف روما الأول لورينزو بيليجريني في الدقيقة 10، وسجل هدف روما الثاني أليكسيس سالماكرز في الدقيقة 18.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب لاتسيو، فالنتين كاستيلانوس، في الدقيقة 5+90.

وبهذا الفوز رفع روما نقاطه إلى النقطة رقم 23 ليحتل المركز العاشر ، فيما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 35 ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

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