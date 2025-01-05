لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفا مينيرا

- -
20:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

روما يتقدم على لاتسيو في الشوط الأول من الدوري الإيطالي (فيديو)

11:24 م الأحد 05 يناير 2025

خلال مباراة روما ولاتسيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ولاتسيو التي تقام اليوم الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإيطالي الممتاز.

ونجح روما في تسجيل هدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة على ملعب تورينو الأولمبي.

وسجل هدف روما الأول لورينزو في الدقيقة 10، وأضاف اليكسيس سالماكرز الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 18.

ومع استمرار تلك النتيجة، يرفع روما نقاطه إلى 23 ليحتل المركز العاشر، بينما يتوقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 35 في المركز الرابع.

اقرأ أيضًا:

بعد التعادل مع المصري.. ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

تاريخي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

مباراة روما ولاتسيو الدوري الإيطالي ملعب تورينو الأولمبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روما يحسم ديربي العاصمة بفوز على لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟