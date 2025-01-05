روما يتقدم على لاتسيو في الشوط الأول من الدوري الإيطالي (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ولاتسيو التي تقام اليوم الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإيطالي الممتاز.

ونجح روما في تسجيل هدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة على ملعب تورينو الأولمبي.

وسجل هدف روما الأول لورينزو في الدقيقة 10، وأضاف اليكسيس سالماكرز الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 18.





استمتع بهذا الهدف الرائع ✔️



لورينزو بيليغريني يسجل الهدف الأول لنادي روما من تصويبة جميلة#روما_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/NzRZBG98lv — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 5, 2025

ومع استمرار تلك النتيجة، يرفع روما نقاطه إلى 23 ليحتل المركز العاشر، بينما يتوقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 35 في المركز الرابع.

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