أولى صفقات فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الانتقالات الشتوية

"في ثلاثة دقائق"..بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي وينعش آماله في دوري

كتب - محمد القرش:

فُتحت نافذة الانتقالات الشتوية في معظم دوريات العالم، لكن أبرزهم الدوريات الخمس الكبرى وتحديدا الدوري الإنجليزي.

وأعلن نادي توتنهام هوتسبر عن أولى تعاقدات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وضم حارس مرمى منتخب التشيك، أنطونين كينسكي، قادما من نادي سلافيا براج.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا من متصدر الدوري التشيكي بصفقة دائمة حتى عام 2031 وهو أول صفقة لتوتنهام منذ فتح نافذة الانتقالات في يناير 2025، حيث يرتدي القميص رقم 31.

ومنذ قليل، أعلن نادي إيبسويتش تاون التعاقد مع المدافع الإنجليزي، بن جودفري، قادما من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024/25.

ويمثل هذا الانتقال عودة سريعة للدوري الإنجليزي الممتاز للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بعد انتقاله إلى أتالانتا من إيفرتون في شهر يونيو 2024.

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