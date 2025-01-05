جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول واليونايتد
أقيم اليوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري، مباراتين في منافسات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وشهد اليوم مباراتين، الأولى جمعت بين فولهام و إبسويتش تاون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بينما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1- ليفربول 46 نقطة
2- أرسنال 40 نقطة
3- نوتنجهام فورست 37 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشيستر سيتي 34 نقطة
7- بورنموث 33 نقطة
8- استون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برايتون 28 نقطة
11- برينتفورد 27 نقطة
12- توتنهام فورست 24 نقطة
13- مانشستر يونايتد 23 نقطة
14- وست هام يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- ولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامبتون 6 نقاط
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