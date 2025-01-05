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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول واليونايتد

10:37 م الأحد 05 يناير 2025

كأس الدوري الإنجليزي الممتاز

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أقيم اليوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري، مباراتين في منافسات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهد اليوم مباراتين، الأولى جمعت بين فولهام و إبسويتش تاون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بينما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول 46 نقطة

2- أرسنال 40 نقطة

3- نوتنجهام فورست 37 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشيستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- استون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام فورست 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- ولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامبتون 6 نقاط

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