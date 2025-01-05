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"متجهًا للدوري القطري".. بيرسي تاو يقترب من الرحيل عن الأهلي

09:27 م الأحد 05 يناير 2025

بيرسي تاو لاعب الأهلي

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كتب - مراسل مصراوي:

اقترب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، متجهًا إلى الخور القطري، في ظل وجود مفاوضات من مسؤولي النادي القطري لضم اللاعب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدث تواصل من قبل مسؤولي الخور القطري مع بيرسي تاو، لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة واللاعب يرحب بالانتقال إلى صفوف قطر".

وأضاف: "المفاوضات مع اللاعب فقط ولكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي للنادي الأهلي حتى الآن، من جانب الخور".

واختتم المصدر تصريحاته: "الخور يرغب في ضم بيرسي تاو من الأهلي بشكل نهائي".

ويذكر أن عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير الحالي.

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