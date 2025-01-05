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محمد صلاح يتحكم في كرة القدم الأوروبية (أرقام)

09:17 م الأحد 05 يناير 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

واصل لاعب ليفربول، محمد صلاح، توهجه في جميع المسابقات التي شارك بها هذا الموسم 202425، وتحديدا الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارة هدافيه والتمريرات الحاسمة.

وسجل صلاح هدف في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد 2-2 اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يتحكم في كرة القدم الأوروبية

- أكثر من ساهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (31)

- أكثر من سجل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (18)

- أكثر من صنع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (13)

- أكثر من ساهم في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم (31)

- أكثر من سجل في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم (18)

- أكثر من صنع في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم (13)

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