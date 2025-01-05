باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو
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انتهت مباراة باريس سان جيرمان وموناكو التي أقيمت اليوم الأحد 5 يناير، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.
وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره موناكو بهدف دون مقابل على ملعب 974.
وسجل الجناح الفرنسي، عثمان ديمبيلي، هدف فوز باريس سان جيرمان بالكأس في الدقيقة 2+90.
ويعد هذا هو السوبر الثالث على التوالي لباريس، و الـ13 للعملاق الباريسي عبر التاريخ.
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