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باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو

09:11 م الأحد 05 يناير 2025
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    باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي (3)
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    باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي (4)
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    باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي (2)
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انتهت مباراة باريس سان جيرمان وموناكو التي أقيمت اليوم الأحد 5 يناير، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره موناكو بهدف دون مقابل على ملعب 974.

وسجل الجناح الفرنسي، عثمان ديمبيلي، هدف فوز باريس سان جيرمان بالكأس في الدقيقة 2+90.

ويعد هذا هو السوبر الثالث على التوالي لباريس، و الـ13 للعملاق الباريسي عبر التاريخ.

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باريس سان جيرمان السوبر الفرنسي كأس السوبر الفرنسي باريس باريس ضد موناكو
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