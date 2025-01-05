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أهداف ريمونتادا بيراميدز على الترجي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

08:50 م الأحد 05 يناير 2025

بيراميدز

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انتهت مباراة بيراميدز والترجي التونسي اليوم الاحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على الترجي بثنائية مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي.

ةسجل هدف الترجي يوسف بلايلي في الدقيقة 56، وسجل هدف بيراميدز الأول مصطفى فتحي في الدقيقة 90، وأضاف إبراهيم عادل هدف الفوز في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز احتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما توقف نقاط الترجي عند النقطة رقم 7 متصدرا المجموعة بفارق الأهداف.

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