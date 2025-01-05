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هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

08:41 م الأحد 05 يناير 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد اليوم الاحد 5 يناير٫ ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، الهدف الثاني لصالح فريقه الريدز في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة.

يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25 برصيد 18 هدفا، متفوقا على النرويجي هالاند صاحب الـ 16 هدفا.

ليفربول محمد صلاح هدف محمد صلاح الدوري الإنجليزي صلاح ليفربول ضد مانشستر يونايتد
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