"في ثلاثة دقائق"..بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي وينعش آماله في دوري أبطال أفريقيا

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في قلب الطاولة على ضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الضيوف عن طريق يوسف البلايلي في الدقيقة 57 من بداية الشوط الثاني، ليعود بيراميدز إلى اللقاء بهدف ثمين جاء بأقدام في مصطفى فتحي في الدقيقة 90.

وبعد دقيقتين وبالتحديد الدقيقة 93، سجل إبراهيم عادل تسديدة سكنت شباك أمان الله مميش، ليخطف لبيراميدز ثلاثة نقاط ثمينة في مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط متساوياً مع منافسه اليوم الترجي التونسي صحاب الصدارة بفارق الأهداف.

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