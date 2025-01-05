لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

"في ثلاثة دقائق"..بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي وينعش آماله في دوري

كتب - محمد القرش:

واصل اللاعب المصري، محمد صلاح، تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017.

وسجل صلاح هدف في تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد 2-2 على ملعب أنفيلد.

واحتل صلاح المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، معادلا تيري هنري صاحب الـ 175 هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.محمد صلاح - 175 هدفا في 282 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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