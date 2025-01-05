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بعد التعادل مع المصري.. ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

08:04 م الأحد 05 يناير 2025
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (3)
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    المصري ضد الزمالك (1)
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    المصري ضد الزمالك (3)
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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتعادل الزمالك مع نظيره المصري سلبيا، بينما فاز فريق إنيمبا على منافسه بلاك بولز.

ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية

1. الزمالك - 8 نقاط

2. المصري - 5 نقاط

3. إنيمبا - 4 نقاط

4. بلاك بولز - 4 نقاط

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