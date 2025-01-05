بسبب صلاح.. جماهير ليفربول توجه رسالة لإدارة ليفربول في مباراة اليونايتد

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كتب - محمد القرش:

وجهت جماهير ليفربول رسالة خاصة إلى مجلس إدارة الريدز بشأن تجديد عقد الجناح المصري، محمد صلاح، الذي اقترب على الانتهاء.

ورفعت الجماهير لافتة عليها صور الثلاثي، محمد صلاح وفان دايك وأرنولد، مع كتابة: "امنحوا محمد صلاح وفان دايك وأرنولد مايريدون".

يُذكر أن عقد ثلاثي ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التفاوض مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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