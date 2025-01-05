شوط أول سلبي بين بيراميدز والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد:

انتهى الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والترجي التونسي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على استاد الدفاع الجوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز خسر مواجهته الأولى أمام الترجي التونسي، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على استاد رادس الأولمبي.

وقبل اللقاء، يمتلك بيراميدز 4 نقاط فقط في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أفريقيا؛ فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 7 نقاط.