نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة ليفربول أمام نظيره مان يونايتد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أنفيلد".

وبهذه النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 46 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع مانشستر رصيده إلى النقطة رقم 23 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون وأرنولد.

خط الوسط: جونز، ماك اليستر وجرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو ولويس دياز.

وجاء تشكيل مان يونايتد للقاء كالتالي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

خط الهجوم: آماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: توقف المباراة لإصابة كوبي ماينو لاعب مان يونايتد.

الدقيقة 7: عرضية أرضيةة من محمد صلاح داخل منطقة جزاء اليونايتد ولكن الدفاع يبعدها.

الدقيقة 13: فرصة خطيرة ضائعة من ليفربول، بعد تسديدة من جاكبو من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 16: تسديدة من ماك أليستر تصدى لها حارس مان يونايتد.

الدقيقة 20: عرضية متقنة من دالوت لاعب مان يونايتد استقبلها أماد ديالو برأسية ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لدالوت، بعد تدخل قوي على محمد صلاح.

الدقيقة 29: تسديدة قوية من جرافينبرج لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: عرضية غير متقنة من أرنولد لاعب ليفربول، تخرج لى دربة مرمى.

الدقيقة 36: خطأ لصالح ليفربول في منتصف الملعب.

الدقيقة 41: عرضية من برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء، يشتتها دفاع الريدز.

الدقيقة 43: تسديدة من هويلند مهاجم مان يونايتد بعد انفراد بالمرمى، يتصدى لها أليسون بيكر حارس ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: ركلة ركنية لصالح فريق مانشستر يونايتد، يبعدها حارس مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 52: ليساندرو مارتنيز يحرز الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

الدقيقة 59: كودي جاكبو يحرز هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر يونايتد.

الدقيقة 67: حكم اللقاء يحتب ركلة جزاء لصالح ليفربول، بعد لمس الكرة يد مدافع مانشستر يونايتد.

الدقيقة 70: محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء.

الدقيقة 75: تسديدة قوية من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 80: ديالو يحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في مرمى ليفربول.

الدقيقة 89: تسديدة من ديجو جوتا لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء يتدى لها أندريا أونانا حارس مان يونايتد، قبل أن يتابعها برادلي ولكن أونانا يتصدى لها مرة آخرى.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء ترتطم بدفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.