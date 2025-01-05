ليفربول يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة مانشستر يونايتد

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول الموقف النهائي من إقامة مباراة مانشستر يونايتد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية تغطية ملعب أنفيلد بالثلج، مما أثار شائعات إلغاء مباراة ليفربول واليونايتد.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ستقام مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها. تم عقد اجتماعين للسلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر".

وأضاف: "نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم، إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتك هناك".

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

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