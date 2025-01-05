الزمالك يتعادل مع المصري ويتصدر مجموعته في كأس الكونفدرالية

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متابعة - محمد القرش:

تصوير - حازم جودة

انتهت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

أبرز أحداث المباراة

بداية المباراة

عرضية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء لكن دفاع المصري يتصدى لها في الدقيقة 9

عرضية من عمر جابر على حدود منطقة الجزاء ودفاع المصري يبعد الكرة في الدقيقة 13

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

بطاقة صفراء لكريم العراقي في الدقيقة 19

بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد في الدقيقة 28

مرور نصف ساعة ومازل التعادل السلبي قائم

سقوط عمر حابر على أرضية الملعب في الدقيقة 39

نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي

تسديدة من صلاح محسن من خارج منطقة الجزاء، تمر أعلى المرمى في الدقيقة 48

دخول كريم بامبو بدلا من أحمد القرموطي

دخول ناصر منسي بدلا من حسام أشرف في الدقيقة 59

عرضية للزمالك من خارج منطقة الجزاء ودفاع المصري يتصدى لها في الدقيقة 64

نزول الشامي وسمير فكري وخروج بن يوسف ومحمود حمادة في الدقيقة 74

هدف محقق ضائع للزمالك بعد تسديدة من عبد الله السعيد يُنقذها خالد صبحي من على خط المرمى في الدقيقة 80

بطاقة صفراء لعلي ماهر في الدقيقة 87

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي