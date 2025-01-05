انتحار لاعب كرة قدم أوروجوياني بعد مشاكل مع زوجته

كتب- محمد عبدالهادى:

أعلن نادي موشوك رونا الإكوادوري، عن وفاة لاعبه الأورجوياني ماتياس أكونيا، وذلك في مدينة أمباتو في ظروف غامضة، بعدما تم العثور على جثته في أحد فنادق المدينة.

وأفاد التقرير الطبي الأول، بحسب تقارير صحفية اليوم الأحد، أن سبب الوفاة بحسب فحص الجثة يبين أنه من المحتمل أن يكون انتحارًا بسبب الظروف التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وعانى أكونيا من مشاكل شخصية مؤخرًا، أبرزها اتهامه من قبل زوجته السابقة بالاعتداء عليها مما أدي لفرض قيود عليه وارتداء أساور إلكترونية كإجراء مؤقت بسبب تلك التهم.

اللاعب صرح في وقت سابق أن تلك الأساور لا تزعجه، خاصة أن زوجته السابقة لم تتمكن من تلفيق المزيد من التهم، وصرح بأن تلك الأساور تشعره بالسلام وأكد على رغبته في البقاء من ابنتيه واحترامه الكبير للسيدات.

بيان نادي موشوك رونا حول وفاة اللاعب ماتياس أكونيا

نشر نادي موشوك رونا الإكوادوري بيان عبر موقع فيسبوك:" بحسب التقرير الطبي الأولي المستمد من فحص جثة اللاعب ماتياس أكونيا، فمن المفترض أن تكون حالة انتحار صدمنا بشدة بهذا الخبر، ونؤكد تضامننا مع عائلته وأحبائه في هذه اللحظة الصعبة".

من جانبه نشر الاتحاد الأورجوياني لكرة القدم بيان عبر مواقع التواصل الاجتماع عبر فيه إنه يشعر بالحزن والأسف الشديدين لوفاة اللاعب عن عمر ناهز الـ32 عاما.

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