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مانشستر يونايتد يكشف موقف مباراته أمام ليفربول

01:50 م الأحد 05 يناير 2025

نادي مانشستر يونايتد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر يونايتد بياناً بخصوص مباراة فريقه أمام نظيره ليفربول المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح نادي مانشستر يونايتد، عبر البيان، أن المباراة حتى كتابة هذه السطور ستُقام في موعدها على الرغم من تحذيرات الطقس والثلوج في شمال غرب إنجلترا اليوم.

وأتم نادي مانشستر يونايتد بيانه برسالة للجماهير جاءت كالتالي:"كن حذرًا إذا كنت مسافرًا إلى المباراة .. سنوافيك بأحدث التطورات".

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يتصدر ليفربول جدول المسابقة بـ 45 نقطة.

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