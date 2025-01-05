مانشستر يونايتد يكشف موقف مباراته أمام ليفربول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر يونايتد بياناً بخصوص مباراة فريقه أمام نظيره ليفربول المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح نادي مانشستر يونايتد، عبر البيان، أن المباراة حتى كتابة هذه السطور ستُقام في موعدها على الرغم من تحذيرات الطقس والثلوج في شمال غرب إنجلترا اليوم.

وأتم نادي مانشستر يونايتد بيانه برسالة للجماهير جاءت كالتالي:"كن حذرًا إذا كنت مسافرًا إلى المباراة .. سنوافيك بأحدث التطورات".

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يتصدر ليفربول جدول المسابقة بـ 45 نقطة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الأهلي يُعلن سبب غياب كهربا عن التدريبات