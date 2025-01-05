"ضحيته المفضلة"..محمد صلاح يبدأ 2025 بملاحقة رقمان قياسيان أمام مانشستر يونايتد

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الأنفيلد"، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد صلاح، لتسجيل ظهوره الأول في عام 2025، ليكون في مهمة جديدة نحو مواصلة موسمه التاريخي مع الريدز، كما سيكون على موعد بتحطيم رقمان قياسيان أمام الشياطين الحمر.

محمد صلاح ينتظر تحطيم رقمان قياسيان أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، كما يتربع على صدارة قائمة صناع الأهداف برصيد 13 تمريرة حاسمة.

ويسعى صاحب الـ 32 عامًا إلى تسجيل هدف جديد في مباراته اليوم أمام مانشستر يونايتد ليصل إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي مما يتيح له معادلة رقم تيري هنري الذي يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

كما أن محمد صلاح يحتاج لتسجيل هدفين في شباك مانشستر يونايتد الليلة، ليصل إلى هدفه الـ 100 مع ليفربول على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

ويعد فريق مانشستر يونايتد هو الضحية المفضلة بالنسبة للفرعون المصري، حيث لعب صلاح ضد اليونايتد 16 مباراة سابقة أحرز 15 هدفا و6 تمريرات حاسمة كأكثر الأندية التي زار شباكها.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

يوسف أسامة نبيه.. 5 معلومات عن مهاجم الزمالك السابق