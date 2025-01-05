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بيان رسمي من ليفربول بخصوص تأجيل مباراته أمام مانشستر يونايتد

12:24 م الأحد 05 يناير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا بالموقف الحالي للمباراة التي من المقرر أن يستضيف بها نظيره مانشستر يونايتد عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح ليفربول، عبر البيان أنه تم عقد اجتماع أمني صباح اليوم لتقييم حالة الطقس وظروف السفر لمباراة مانشستر يونايتد في أنفيلد:"في هذه المرحلة من المقرر أن تقام المباراة كالمعتاد ويتم بذل كل الجهود الممكنة لإقامة المباراة".

وأتم ليفربول بيانه بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع أمني آخر مرة أخرى في منتصف اليوم لتقييم أحدث الظروف:"سنقوم بتحديث المشجعين في أقرب وقت ممكن، يرجى توخي الحذر الشديد يا مشجعي الريدز".

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 22 نقطة.

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