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أعلن أسامواه جيان نجم منتخب غانا السابق، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ القارة الأفريقية وهو المهاجم أسامواه جيان، إفلاسه وعدم امتلاكه أي أموال سوى 750 دولار فقط، على الرغم من أنه كان أحد اللاعبين أجرًا خلال مسيرته الرياضية.

وخرج أسامواه جيان في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، يعلن عن إفلاسه بشكل رسمي، حيث قال جيان: "كنت أحد أعلى اللاعبين حصولاً على أجر في العالم والأن لا امتلك سوى 750 دولار فقط".

من هو أسامواه جيان؟

ويبلغ أسامواه جيان من العمر 39 عاماً، فهو من مواليد 22 نوفمبر 1985 بأكرا في غانا.

وبدأ جيان مسيرته الاحترافية في كرة القدم منذ عام 2003، في أحد الأندية الغانية، ليتنقل بعد ذلك إلى بين عدد من الأندية أبرزها سندرلاند الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي ورين الفرنسي.

وانضم جيان إلى فريق العين الإماراتي في سبتمبر عام 2011، التي تعد الفترة الأفضل في مشوار المهاجم الغاني واستمر رفقة الفريق لمدة 4 سنوات نجح خلالهم في المشاركة في 107 مباراة، سجل 112 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وبعد رحيل جيان عن فريق العين الإماراتي في يوليو عام 2015، تنقل بين العديد من الأندية أبرزهم أهلي دبي الإماراتي، شنجهاي الصيني وقيصري سبور التركي.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن أسامواه جيان، خلال فترة تواجده في العين الإمارات كان يتقاضى 200 ألف دولار أسبوعيًا.

وأصبح جيان ثامن أعلى لاعب في العالم يحصل على أجر، بعد انتقاله إلى فريق شنجهاي الصيني، حيث بات يتقاضى 285 ألف دولار.

هل لا يزال أسامواه جيان يلعب كرة القدم؟

واعتزل أسامواه جيان كرة القدم بشكل نهائي في عام 2022، بينما كان اعتزل اللعب الدولي مع منتخب غانا في عام 2019.

وشارك أسامواه جيان طوال مسيرته مع مختلف الأندية، في 388 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 193 هدفًا وتقديم 39 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك جيان رفقة منتخب غانا، في 107 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 51 هدفًا.

مأساة إفلاس أسامواه جيان



وكانت أزمة أسامواه جيان بدأت، بعد رفضه الاعتراف بأبنائه الثلاثة من زوجته، ليدخل في صراع قضائي مع زوجته استمر لمدة ثلاثة سنوات، قبل أن تقضى المحكمة في الفترة الماضية بأن جيان هو الأب البيولوجي للأبناء الثالثة وتلزمه بدفع تعويضات كبيرة ، منها منزلين في إنجلترا وغانا، بجابن ترك سيارتين لزوجته.