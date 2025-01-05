"فوز السيتي وتعادل تشيلسي".. نتائج مباريات أمس السبت
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب - يوسف محمد:
أقيمت أمس السبت الموافق 4 يناير الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة 7 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
كما أقيمت أمس السبت الموافق 4 يناير الجاري، 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"
نيوكاسل يفوز على توتنهام (2-1).
برينتفورد يفوز على ساوثهامبتون (5-0).
مانشستر سيتي يفوز على وست هام (4-1).
كريستال بالاس يتعادل مع تشيلسي (1-1).
بورنموث يفوز على إيفرتون (1-0).
أستون فيلا يفوز على ليستر سيتي (2-1).
برايتون يتعادل مع آرسنال (1-1).
نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا
يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي (3-1)
أورلاندو بيراتس يفوز على ستاد أبيدجان (3-0).
الجيش الملكي يفوز على مانيما يونيون (2-0).
الرجاء البيضاوي يفوز على صن داونز (1-0.
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
فينيسيا يتعادل مع إمبولي (1-1).
نابولي يفوز على فيورنتينا (3-0).
هيلاس فيرونا يتعادل مع أودينيزي (0-0).
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
سانت إتيان يفوز على ستاد ريمس (3-1).
ليل يتعادل مع نانت (1-1).
ليون يفوز على مونبلييه (1-0).
نتائج مباريات كأس الخليج "نهائي البطولة"
البحرين تفوز على عمان (2-1).
نتائج مباريات كأس مصر
البنك الأهلي يفوز على بترول أسيوط (1-0).
الإسماعيلي يفوز على طنطا (1-0).
سيراميكا كليوباترا يفوز على لافينا (3-0).
سموحة يفوز على منتخب السويس (1-0).
نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا
ريال بيتيس يفوز على ويسكا (1-0).
أوساسونا يفوز على تنريفي (2-1).
ألميريا يفوز على إشبيلية (4-1).
برشلونة يفوز على بارباسترو (4-0).
أتليتك بلباو يفوز على لوجرونيس (4-3) بركلات الترجيح.
أتليتكو مدريد يفوز على ماربيلا (1-0).
فيديو قد يعجبك: