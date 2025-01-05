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كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس السبت الموافق 4 يناير الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة 7 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما أقيمت أمس السبت الموافق 4 يناير الجاري، 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

نيوكاسل يفوز على توتنهام (2-1).

برينتفورد يفوز على ساوثهامبتون (5-0).

مانشستر سيتي يفوز على وست هام (4-1).

كريستال بالاس يتعادل مع تشيلسي (1-1).

بورنموث يفوز على إيفرتون (1-0).

أستون فيلا يفوز على ليستر سيتي (2-1).

برايتون يتعادل مع آرسنال (1-1).

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي (3-1)

أورلاندو بيراتس يفوز على ستاد أبيدجان (3-0).

الجيش الملكي يفوز على مانيما يونيون (2-0).

الرجاء البيضاوي يفوز على صن داونز (1-0.

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فينيسيا يتعادل مع إمبولي (1-1).

نابولي يفوز على فيورنتينا (3-0).

هيلاس فيرونا يتعادل مع أودينيزي (0-0).

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

سانت إتيان يفوز على ستاد ريمس (3-1).

ليل يتعادل مع نانت (1-1).

ليون يفوز على مونبلييه (1-0).

نتائج مباريات كأس الخليج "نهائي البطولة"

البحرين تفوز على عمان (2-1).

نتائج مباريات كأس مصر

البنك الأهلي يفوز على بترول أسيوط (1-0).

الإسماعيلي يفوز على طنطا (1-0).

سيراميكا كليوباترا يفوز على لافينا (3-0).

سموحة يفوز على منتخب السويس (1-0).

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس يفوز على ويسكا (1-0).

أوساسونا يفوز على تنريفي (2-1).

ألميريا يفوز على إشبيلية (4-1).

برشلونة يفوز على بارباسترو (4-0).

أتليتك بلباو يفوز على لوجرونيس (4-3) بركلات الترجيح.

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيلا (1-0).