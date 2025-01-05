صلاح ومرموش يتنافسان.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى

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كتب - محمد القرش:

يشهد الموسم الجاري 2024/25 في الدوري الخمس الكبرى، منافسة بين الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، على صدارة قائمة الأكثر مشاركة بالأهداف.

ويتصدر الجناح المصري، محمد صلاح القائمة برصيد 30 مساهمة، يليه مواطنه عمر مرموش برصيد 21 مساهمة تهديفية.

أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى

1. محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفا + 13 تمريرة= 30 مساهمة

2. عمر مرموش (فرانكفورت) - 13 هدفا + 8 تمريرات= 21 مساهمة

3. هاري كين (بايرن ميونخ) - 14 هدفا + 7 تمريرات= 21 مساهمة

4. رافينيا (برشلونة) - 11 هدفا + 8 تمريرات= 19 مساهمة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 16 هدفا + تمريرتين= 18 مساهمة

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