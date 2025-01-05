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موعد مباراة روما ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

06:00 ص الأحد 05 يناير 2025

نادي روما

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تقام مباراة روما ولاتسيو اليوم الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر على ملعب تورينو الأولمبي.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما جاء روما في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي.

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روما لاتسيو الدوري الإيطالي
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