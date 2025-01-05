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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

04:30 ص الأحد 05 يناير 2025

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

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يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) بتوقيت مصر، على ملعب الانفيلد.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة للدوري الإنجليزي، ويبث اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1

ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

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