موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) بتوقيت مصر، على ملعب الانفيلد.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة للدوري الإنجليزي، ويبث اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1

ويتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

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