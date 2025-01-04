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"زواج".. مباراة برشلونة أمام بارباسترو بكأس ملك إسبانيا تشهد حدث غريب

11:57 م السبت 04 يناير 2025
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    ليفاندوفيسكي
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    لاعب يطلب الزواج من خطيبته في مباراة كرة قدم
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة برشلونة أمام نظيره بارباسترو، في مباراة دور الـ 32 ببطولة كأس ملك إسبانيا، مشهداً غريباً ولا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم.

واستغل جارسيا لاعب فريق بارباسترو، مباراة فريقه أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا والتي أقيمت اليوم، وتقدم بطلب الزواج من صديقته أمام أعين الجماهير.

وكان برشلونة، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بارباسترو، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

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مباراة برشلونة وبارباسترو كأس ملك إسبانيا برشلونة
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