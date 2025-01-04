طرد 3 لاعبين.. الرجاء يفوز على صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الرجاء البيضاوي وصن داونز التي أقيمت اليوم السبت 4 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري ابطال افريقيا.

وحقق الرجاء البيضاوي الفوز على نظيره صن داونز بهدف دون مقابل على ملعب العربي الزاولي في المغرب.

وسجل هدف الرجاء البيضاوي بن عيسى بن عمار في الدقيقة 2+45.

طرد لاعب صن داونز، باثوسي أوباس في الدقيقة 40.

طرد لاعب الرجاء، مروان زيلا في الدقيقة 80.

طرد لاعب صن داونز، خوليسو موداو في الدقيقة 5+90.

وبهذا الفوز ارتفعت نقاط فريق الرجاء البيضاوي إلى 4 محتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما توقف فريق صن داونز عند النقطة 5 ليحتل المركز الثاني.

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