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برشلونة يتأهل لدور الـ16 من كأس إسبانيا على حساب بارباسترو

11:30 م السبت 04 يناير 2025

برشلونة

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انتهت مباراة برشلونة وبارباسترو التي أقيمت اليوم السبت 4 يناير، ضمن مواجهات دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

وحقق برشلونة الفوز على بارباسترو برباعية دون مقابل.

سجل هدف برشلونة الأول إريك جارسيا في الدقيقة 21، وأحرز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 31 و47، وسجل هدف برشلونة الرابع بابلو توري في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز تأهل برشلونة إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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مباراة برشلونة وبارباسترو كأس ملك إسبانيا برشلونة
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