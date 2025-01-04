أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أرسنال وبرايتون التي أقيمت اليوم السبت 4 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإنجليزي.

وتعادل فريق أرسنال أمام نظيره برايتون بنتيجة 1-1 على ملعب أمريكان إكسبريس.

وسجل هدف أرسنال إيثان نوانيري في الدقيقة 16، ثم تعادل فريق برايتون عن طريق ركلة جزاء أحرزها اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 61.

وبهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما احتل برايتون المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

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