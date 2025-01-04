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تشيلسي يسقط في فخ التعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

08:51 م السبت 04 يناير 2025

تشيلسي وكريستال بالاس

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انتهت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي أقيمت اليوم السبت 4 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق تشيلسي أمام نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-1 على ملعب سيلهورست بارك.

وسجل هدف تشيلسي اللاعب كول بالمر في الدقيقة 14، وأحرز هدف كريستال بالاس جون فيليب في الدقيقة 82.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي نقاطه إلى 36 ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

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