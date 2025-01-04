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أستون فيلا يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

08:48 م السبت 04 يناير 2025

ماتش استون فيلا وليستر سيتي

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انتهت مباراة أستون فيلا وليستر سيتي التي أقيمت اليوم السبت 4 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أستون فيلا الفوز علي نظيره ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف على ملعب فيلا بارك.

وسجل هدف أستون فيلا الأول روس باركلي في الدقيقة 58، ثم تعادل كريستال بالاس عن طريق ستيفي مافيديدي في الدقيقة 63، وسجل ليون بايلي هدف فوز الفيلا بالدقيقة 76.

وبهذا الفوز وصل أستون فيلا للنقطة 32 محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز قبل الأخير.

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