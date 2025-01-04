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هدف نابولي في مرمى فيورنتينا بالدوري الإيطالي (فيديو)

08:21 م السبت 04 يناير 2025

نابولي وفيورنتينا

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه نابولي نظيره فيورنتينا اليوم السبت 4 يناير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح نابولي بقدم ديفيد نيريس في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة.

ويذكر أن نابولي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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فيورنتينا نابولي الدوري الإيطالي
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