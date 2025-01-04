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برينتفورد يتفوق على ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

08:05 م السبت 04 يناير 2025

مباراة برينتفورد وساثهامبتون

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انتهت مباراة برينتفورد وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم السبت 4 يناير، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق برينتفورد الفوز على نظيره ساوثهامبتون بخماسية دون مقابل على ملعب سانت ماري.

سجل هدف برينتفورد الأول كيفن شادي في الدقيقة 6، وسجل اللاعب برايان مبيمو هدفين في الدقيقة 62 و69، وأضاف كيني لويس هدف برينتفورد الرابع في الدقيقة 2+90، وأحرز هدف برينتفورد الخامس ويسا يوان في الدقيقة 4+90.

وبهذا الفوز وصل برينتفورد للنقطة 27 محتلا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 6 ليحتل المركز الأخير.

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