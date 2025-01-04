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لأول مرة.. تشيزني يحرس عرين برشلونة في مواجهة بارباسترو

07:52 م السبت 04 يناير 2025

تشيزني حارس مرمى برشلونة

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كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي برشلونة نظيره بارباسترو اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وشهد تشكيل برشلونة مشاركة حارس المرمى، تشيزني، لأول مرة مع الفريق منذ انضمامه في شهر أكتوبر 2024.

تشكيل برشلونة لمواجهة بارباسترو

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - مارتينيز - مارتين.

خط الوسط: دي يونج - جارسيا - بابلو توري.

خط الهجوم: لوبيز - ليفاندوفسكي - بيدري.

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