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كاظمة الكويتي لمصراوي: تعاقدنا مع سامسون لهذا السبب ولا نتابع لاعبين مصريين

07:50 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سامسون اكينيولا
  • عرض 12 صورة
    سامسون
  • عرض 12 صورة
    البنيني سامسون لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    سامسون
  • عرض 12 صورة
    سامسون
  • عرض 12 صورة
    البنيني سامسون
  • عرض 12 صورة
    البنيني سامسون
  • عرض 12 صورة
    الزمالك شيكابالا سامسون أكينيولا
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    سامسون
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    سامسون أكينيولا
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    سامسون - الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث فايز النصار، رئيس جهاز الكرة بنادي الكاظمة الكويتي، عن عدة ملفات شائعة في الوقت الحالي، أبرزها التعاقد مع مهاجم الزمالك السابق سامسون أكينيولا، وبطولة كأس الخليج التي تُقام في الكويت.

وقال النصار، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، بشأن ضم سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك السابق: "كنا على علم بأن اللاعب لم يكن يشارك بانتظام مع فريق الزمالك، وكان بحاجة إلى فترة إعداد مكثفة".

وأضاف: "اللاعب خاض فترة تجريبية معنا، وشارك في بعض المباريات الودية خلال معسكر الفريق في قطر. وتعاقدنا معه بناءً على طلب المدير الفني للفريق، الذي أبدى اتنقاعه ورغبة في ضمه".

وعند سؤاله عن متابعة اللاعبين المصريين وإمكانية ضم لاعب من الدوري المصري، أكد النصار: "النادي لا يفكر حاليًا في التعاقد مع لاعبين من مصر، إذ إن قائمة اللاعبين الأجانب مكتملة في صفوف الفريق".

واختتم النصار تصريحاته بتوقعه للمنتخب المرشح للتتويج بكأس الخليج التي تُقام في الكويت، قائلاً: "أتوقع فوز منتخب عمان وتتويجه باللقب".

سامسون أكينولا نهائي كأس الخليج منتخب عمان منتخب البحرين
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