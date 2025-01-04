كتب- محمد عبد الهادي:

عمر مرموش ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل سفير لمصر في البوندسليجا، و قصته هي امتداد لإرث محمد زيدان، ومع استمرار تألقه، يبدو أن التأثير المصري في الدوري الألماني سيظل حاضراً وملهماً للأجيال القادمة.

لطالما كانت كرة القدم الأوروبية حلماً للاعبين المصريين، حيث شكلت الدوريات الكبرى، ومنها الدوري الألماني (البوندسليجا)، منصات لإثبات الذات والتألق على المستوى العالمي.

ومن بين هذه القصص البارزة، تبرز قصة عمر مرموش، اللاعب المصري الذي حفر اسمه في تاريخ الدوري الألماني، انضمامه وتألقه يسلط الضوء على إحصائيات مسيرته مع 3 أندية في الدوري الألماني

إحصائيات عمر مرموش في مسيرته بـ 3 أندية بالدوري الألماني

بدأ عمر مرموش رحلته في البوندسليجا مع نادي فولفسبورج عام 2017، ورغم أنه لم يحصل على فرص كبيرة مع الفريق الأول، استغل الإعارات بشكل مميز

1. إعارة مرموش إلي سانت باول

انتقل مرموش إلى الفريق في دوري الدرجة الثانية الألماني، وسجل 7 أهداف في 21 مباراة، تألقه جعل الأندية الكبرى تلتفت إليه.

2. رحلة عمر مرموش مع شتوتجارت

في أغسطس 2021، انتقل الي صفوف شتوتجارت الألماني، وأظهر قدراته في الدوري الألماني الممتاز، حيث لعب دوراً محورياً في إنقاذ الفريق من الهبوط.

3. مع آينتراخت فرانكفورت

في صيف 2023، وقع مرموش عقد انتقال حر مع نادي آينتراخت فرانكفورت، وهي خطوة هامة في مسيرته.

في 2023، انضم مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر، وكانت نقطة فراقة في مسيرته الكروية، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة خلال الموسم الأول.

هذا التألق جعله أحد أبرز نجوم الفريق، ووضع اسمه بين أفضل اللاعبين العرب في أوروبا.